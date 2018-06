Every Premier League fixture for the 2018/19 season revealed

The 2018/19 Premier League fixtures have been released and we’ve listed all 380 games that will be played by Arsenal, Bournemouth, Brighton & Hove Albion, Burnley, Cardiff City, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Huddersfield Town, Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle United, Southampton, Tottenham Hotspur, Watford, West Ham United and Wolverhampton Wanderers.

Saturday, August 11, 2018

Bournemouth v Cardiff

Arsenal v Man City

Fulham v Crystal Palace

Huddersfield v Chelsea

Liverpool v West Ham

Man United v Leicester

Newcastle v Tottenham

Southampton v Burnley

Watford v Brighton

Wolves v Everton

Saturday, August 18

Brighton v Man United

Burnley v Watford

Cardiff v Newcastle

Chelsea v Arsenal

Crystal Palace v Liverpool

Everton v Southampton

Leicester v Wolves

Man City v Huddersfield

Tottenham v Fulham

West Ham v Bournemouth

Saturday, August 25

Bournemouth v Everton

Arsenal v West Ham

Fulham v Burnley

Huddersfield v Cardiff

Liverpool v Brighton

Man United v Tottenham

Newcastle v Chelsea

Southampton v Leicester

Watford v Crystal Palace

Wolves v Man City

Saturday, September 1

Brighton v Fulham

Burnley v Man United

Cardiff v Arsenal

Chelsea v Bournemouth

Crystal Palace v Southampton

Everton v Huddersfield

Leicester v Liverpool

Man City v Newcastle

Watford v Tottenham

West Ham v Wolves

Saturday, September 15

Bournemouth v Leicester

Chelsea v Cardiff

Everton v West Ham

Huddersfield v Crystal Palace

Man City v Fulham

Newcastle v Arsenal

Southampton v Brighton

Tottenham v Liverpool

Watford v Man United

Wolves v Burnley

Saturday, September 22

Arsenal v Everton

Brighton v Tottenham

Burnley v Bournemouth

Cardiff v Man City

Crystal Palace v Newcastle

Fulham v Watford

Leicester v Huddersfield

Liverpool v Southampton

Man United v Wolves

West Ham v Chelsea

Saturday, September 29

Bournemouth v Crystal Palace

Arsenal v Watford

Cardiff v Burnley

Chelsea v Liverpool

Everton v Fulham

Huddersfield v Tottenham

Man City v Brighton

Newcastle v Leicester

West Ham v Man United

Wolves v Southampton

Saturday, October 6

Brighton v West Ham

Burnley v Huddersfield

Crystal Palace v Wolves

Fulham v Arsenal

Leicester v Everton

Liverpool v Man City

Man United v Newcastle

Southampton v Chelsea

Tottenham v Cardiff

Watford v Bournemouth

Saturday, October 20

Bournemouth v Southampton

Arsenal v Leicester

Cardiff v Fulham

Chelsea v Man United

Everton v Crystal Palace

Huddersfield v Liverpool

Man City v Burnley

Newcastle v Brighton

West Ham v Tottenham

Wolves v Watford

Saturday, October 27

Brighton v Wolves

Burnley v Chelsea

Crystal Palace v Arsenal

Fulham v Bournemouth

Leicester v West Ham

Liverpool v Cardiff

Man United v Everton

Southampton v Newcastle

Tottenham v Man City

Watford v Huddersfield

Saturday, November 3

Bournemouth v Man United

Arsenal v Liverpool

Cardiff v Leicester

Chelsea v Crystal Palace

Everton v Brighton

Huddersfield v Fulham

Man City v Southampton

Newcastle v Watford

West Ham v Burnley

Wolves v Tottenham

Saturday, November 10

Arsenal v Wolves

Cardiff v Brighton

Chelsea v Everton

Crystal Palace v Tottenham

Huddersfield v West Ham

Leicester v Burnley

Liverpool v Fulham

Man City v Man United

Newcastle v Bournemouth

Southampton v Watford

Saturday, November 24

Bournemouth v Arsenal

Brighton v Leicester

Burnley v Newcastle

Everton v Cardiff

Fulham v Southampton

Man United v Crystal Palace

Tottenham v Chelsea

Watford v Liverpool

West Ham v Man City

Wolves v Huddersfield

Saturday, December 1

Arsenal v Tottenham

Cardiff v Wolves

Chelsea v Fulham

Crystal Palace v Burnley

Huddersfield v Brighton

Leicester v Watford

Liverpool v Everton

Man City v Bournemouth

Newcastle v West Ham

Southampton v Man United

Tuesday, December 4

Bournemouth v Huddersfield

Brighton v Crystal Palace

Burnley v Liverpool

Fulham v Leicester

Man United v Arsenal

Watford v Man City

West Ham v Cardiff

Wolves v Chelsea

Wednesday, December 5

Everton v Newcastle

Tottenham v Southampton

Saturday, December 8

Bournemouth v Liverpool

Arsenal v Huddersfield

Burnley v Brighton

Cardiff v Southampton

Chelsea v Man City

Everton v Watford

Leicester v Tottenham

Man United v Fulham

Newcastle v Wolves

West Ham v Crystal Palace

Saturday, December 15

Brighton v Chelsea

Crystal Palace v Leicester

Fulham v West Ham

Huddersfield v Newcastle

Liverpool v Man United

Man City v Everton

Southampton v Arsenal

Tottenham v Burnley

Watford v Cardiff

Wolves v Bournemouth

Saturday, December 22

Bournemouth v Brighton

Arsenal v Burnley

Cardiff v Man United

Chelsea v Leicester

Everton v Tottenham

Huddersfield v Southampton

Man City v Crystal Palace

Newcastle v Fulham

West Ham v Watford

Wolves v Liverpool

Wednesday, December 26

Brighton v Arsenal

Burnley v Everton

Crystal Palace v Cardiff

Fulham v Wolves

Leicester v Man City

Liverpool v Newcastle

Man United v Huddersfield

Southampton v West Ham

Tottenham v Bournemouth

Watford v Chelsea

Saturday, December 29

Brighton v Everton

Burnley v West Ham

Crystal Palace v Chelsea

Fulham v Huddersfield

Leicester v Cardiff

Liverpool v Arsenal

Man United v Bournemouth

Southampton v Man City

Tottenham v Wolves

Watford v Newcastle

Tuesday, January, 2019

Bournemouth v Watford

Arsenal v Fulham

Cardiff v Tottenham

Chelsea v Southampton

Everton v Leicester

Huddersfield v Burnley

Man City v Liverpool

Newcastle v Man United

West Ham v Brighton

Wolves v Crystal Palace

Saturday, January 12

Brighton v Liverpool

Burnley v Fulham

Cardiff v Huddersfield

Chelsea v Newcastle

Crystal Palace v Watford

Everton v Bournemouth

Leicester v Southampton

Man City v Wolves

Tottenham v Man United

West Ham v Arsenal

Saturday, January 19

Bournemouth v West Ham

Arsenal v Chelsea

Fulham v Tottenham

Huddersfield v Man City

Liverpool v Crystal Palace

Man United v Brighton

Newcastle v Cardiff

Southampton v Everton

Watford v Burnley

Wolves v Leicester

Tuesday, January 29

Bournemouth v Chelsea

Arsenal v Cardiff

Fulham v Brighton

Huddersfield v Everton

Man United v Burnley

Wolves v West Ham

Wednesday, January 30

Liverpool v Leicester

Newcastle v Man City

Southampton v Crystal Palace

Tottenham v Watford

Saturday, February 2

Brighton v Watford

Burnley v Southampton

Cardiff v Bournemouth

Chelsea v Huddersfield

Crystal Palace v Fulham

Everton v Wolves

Leicester v Man United

Man City v Arsenal

Tottenham v Newcastle

West Ham v Liverpool

Saturday, February 9

Brighton v Burnley

Crystal Palace v West Ham

Fulham v Man United

Huddersfield v Arsenal

Liverpool v Bournemouth

Man City v Chelsea

Southampton v Cardiff

Tottenham v Leicester

Watford v Everton

Wolves v Newcastle

Saturday, February 23

Bournemouth v Wolves

Arsenal v Southampton

Burnley v Tottenham

Cardiff v Watford

Chelsea v Brighton

Everton v Man City

Leicester v Crystal Palace

Man United v Liverpool

Newcastle v Huddersfield

West Ham v Fulham

Tuesday, February 26

Arsenal v Bournemouth

Cardiff v Everton

Crystal Palace v Man United

Huddersfield v Wolves

Leicester v Brighton

Wednesday, February 27

Chelsea v Tottenham

Liverpool v Watford

Man City v West Ham

Newcastle v Burnley

Southampton v Fulham

Saturday, March 2

Bournemouth v Man City

Brighton v Huddersfield

Burnley v Crystal Palace

Everton v Liverpool

Fulham v Chelsea

Man United v Southampton

Tottenham v Arsenal

Watford v Leicester

West Ham v Newcastle

Wolves v Cardiff

Saturday, March 9

Arsenal v Man United

Cardiff v West Ham

Chelsea v Wolves

Crystal Palace v Brighton

Huddersfield v Bournemouth

Leicester v Fulham

Liverpool v Burnley

Man City v Watford

Newcastle v Everton

Southampton v Tottenham

Saturday, March 16

Bournemouth v Newcastle

Brighton v Cardiff

Burnley v Leicester

Everton v Chelsea

Fulham v Liverpool

Man United v Man City

Tottenham v Crystal Palace

Watford v Southampton

West Ham v Huddersfield

Wolves v Arsenal

Saturday, March 30

Arsenal v Newcastle

Brighton v Southampton

Burnley v Wolves

Cardiff v Chelsea

Crystal Palace v Huddersfield

Fulham v Man City

Leicester v Bournemouth

Liverpool v Tottenham

Man United v Watford

West Ham v Everton

Saturday, April 6

Bournemouth v Burnley

Chelsea v West Ham

Everton v Arsenal

Huddersfield v Leicester

Man City v Cardiff

Newcastle v Crystal Palace

Southampton v Liverpool

Tottenham v Brighton

Watford v Fulham

Wolves v Man United

Saturday, April 13

Brighton v Bournemouth

Burnley v Cardiff

Crystal Palace v Man City

Fulham v Everton

Leicester v Newcastle

Liverpool v Chelsea

Man United v West Ham

Southampton v Wolves

Tottenham v Huddersfield

Watford v Arsenal

Saturday, April 20

Bournemouth v Fulham

Arsenal v Crystal Palace

Cardiff v Liverpool

Chelsea v Burnley

Everton v Man United

Huddersfield v Watford

Man City v Tottenham

Newcastle v Southampton

West Ham v Leicester

Wolves v Brighton

Saturday, April 27

Brighton v Newcastle

Burnley v Man City

Crystal Palace v Everton

Fulham v Cardiff

Leicester v Arsenal

Liverpool v Huddersfield

Man United v Chelsea

Southampton v Bournemouth

Tottenham v West Ham

Watford v Wolves

Saturday, May 4

Bournemouth v Tottenham

Arsenal v Brighton

Cardiff v Crystal Palace

Chelsea v Watford

Everton v Burnley

Huddersfield v Man United

Man City v Leicester

Newcastle v Liverpool

West Ham v Southampton

Wolves v Fulham

Sunday, May 12

Brighton v Man City

Burnley v Arsenal

Crystal Palace v Bournemouth

Fulham v Newcastle

Leicester v Chelsea

Liverpool v Wolves

Man United v Cardiff

Southampton v Huddersfield

Tottenham v Everton

Watford v West Ham

